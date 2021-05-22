2021/05/22 | 12:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، بإلقاء القبض على أربعة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في عملية امنية بالعاصمة بغداد.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استخبارات الداخلية تطيح بأربعة دواعش في بغداد المركز الخبري الوطني.

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