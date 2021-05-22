التربية تنفي اعتماد درجة نصف السنة لإنهاء العام الدراسي

2021/05/22 | 12:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت وزارة التربية، اليوم السبت، اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للعام الدراسي الحالي.وقال المتحدث باسم التربية حيدر فاروق في بيان، إن “الأخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهاية العام الدراسي الحالي، عارية عن الصحة، ولا يوجد شيء من هذا القبيل”.وأضاف […]

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