2021/05/22 | 13:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوت الناصرية يبتلع ثالث نزيل محكوم بالاعدام خلال 4 ايام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/22 | 13:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حوت الناصرية يبتلع ثالث نزيل محكوم بالاعدام خلال 4 ايام) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حوت الناصرية يبتلع ثالث نزيل محكوم بالاعدام خلال 4 ايام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).