2021/05/22 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني دمرت قوات الحشد الشعبي، اليوم السبت، مضافات لتنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية شرق محافظة صلاح الدين.وذكرت مديرية اعلام الحشد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة مشتركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير مضافات لداعش خلال عملية أمنية شرق صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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