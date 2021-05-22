العراق يرحب باتفاق وقف إطلاق النار على الفلسطينيين

2021/05/22 | 13:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت وزارة الخارجية، السبت، الاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بوقف اطلاق النار والهجمات على المواطنين الفلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيان إن “الحكومة العراقيّة ترحب بالتَوَصُّل إلى اتفاق وقفِ إطلاق النار والهجمات على المواطنين الفلسطينيين، وتشيدُ بالمساعي العربيّة والدوليّة لتحقيق ذلك، لاسيما المساعي التي قدّمتها جمهوريةُ مِصر العربيّة”.

وأضافت أن “المواقف الشجاعة للشعب الفلسطيني وهو يدافعُ عن أرضهِ ومقدّساتِه، كانت ولاتزال عنوان تضامننا ووقوفنا المبدئي تجاه القضيّة الفلسطينية”.

وأكدت على “ضرورة التوصُّل لحلٍ عادلٍ وشامل لهذه القضيّة المحوريّة، ونترحّمُ على أرواح الشهداء الذين قضوا في هذه المسيرة، وندعو للجرحى بالشفاء العاجل”.

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