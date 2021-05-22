اعتقال 4 إرهابيين في بغداد

2021/05/22 | 13:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية، يوم السبت، من القاء القبض على 4 ارهابيين بعملية امنية بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت القاء القبض على 4 ارهابيين بعملية امنية بمناطق متفرقة من محافظة بغداد مطلوبين وفق احكام المادة (4 أرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية لعملهم بمايسمى بقاطعي الكرمة وجنوب بغداد".

وأضاف البيان: ان" احد الارهابيين والمكنى (الشايب) من الارهابيين الخطرين قام بالعبث بعجلات الدفاع المدني في القضاء وتسليم الاسلحة والمواد التي تساعد في التفجير الى تنظيم داعش الارهابي وكذلك يقوم بتوزيع مايسمى الكفالات على عوائل العصابات الإرهابية في بغداد.

واشار البيان الى انه تم تدوين أقوال الارهابيين ابتدائيا وقضائيا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

PUKmedia وكالات

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