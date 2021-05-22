صالون 9 يستأنف نشاطاته بندوة عن العمل التلفزيوني

2021/05/22 | 13:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام صالون الصفحة 9 في مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني في العاصمة اربيل ندوة اليوم السبت، بعد انقطاع لعد ايام بسبب حظر التجوال ضمن اجراءات مكافحة فايروس كورونا.

الندوة كانت للاعلامي ديدار لطيف حيث تناول مهام العاملين في مجال التلفزيون، وفي مستهل الندوة قدم الاعلامي ناظم دلبند نبذة مختصرة عن حياة المحاضر، وبعدها تحدث محاضر الندوة عن اساليب الخبر الحديث في العمل التلفزيوني وخاصة اكد على قيمة الخبر باعتباره جسرا بين مقدم البرنامج والمستمع، باعتبار الخبر مصدر لكتابة التقارير.

واعتبر الشرط الاساسي للمذيع او مقدم البرنامج ان يمتلك ثقافة جيدة، عندها يكون مقدم البرامج يحسب على المؤهلين في العمل التلفزيوني بشكل متميز وفضلا عن ذلك تناول اساليب كتابة التقارير، وكيفية كتابة الخبر وما هي شروط مقدم البرامج وكيفية تهيئة التقارير والاخبار.

وفي نهاية الندوة جرت مداخلات وقام المحاضر بالرد عليها، وبانتهاء الندوة قام بتوقيع كتابه العمل التلفزيوني وتوزيعه على الحضور.

PUKmedia / زيد محمود / اربيل

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