ذي قار تخاطب الأمانة العامة بشأن مقررات اعتبار المحافظة ’منكوبة’ (وثيقة)

2021/05/22 | 13:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

خاطبت محافظة ذي قار، السبت، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن مقررات قرار اعتبار المحافظة "منكوبة"

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وبحسب وثيقة وجهها المحافظ إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حصل عليها "ناس"، (22 آيار 2021)، فإن "الكثير من مقررات القرار رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ والصادر من مجلس النواب لم تنفذ ولم تحصل المحافظة على جميع الامتيازات والحقوق التي أقرها هذا القرار".

وطالب المحافظ من الأمانة العامة بـ"الإيعاز إلى الوزارات ذات العلاقة بتطبيق المقررات".

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