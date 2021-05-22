بنهاية العام الحالي.. الدول الصناعية الكبرى تتعهد بوقف تمويل الفحم

2021/05/22 | 13:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة الدول السبع الكبرى اتقافها على وقف التمويل الدولي لمشروعات الفحم بحلول نهاية العام الحالي، في مسعى لمكافحة آثار تغير المناخ، وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

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