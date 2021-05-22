وكيل لاعبين يفضح

2021/05/22 | 13:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف واحد من أكبر وكلاء اللاعبين في

فرنسا، عن اتفاق "مفاجئ"، أتمه النجم

الفرنسي كيليان مبابي مع عملاق الأندية

الأوروبية.

ووفقا لبرونو ساتين، الذي يعمل وكيلا

لأعمال اللاعبين في فرنسا، فإن مبابي

وعائلته

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