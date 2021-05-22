"تحذير خطير" من غرينلاند.. وترقب لكارثة "مياه البحار"

2021/05/22 | 13:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة جديدة إلى أن الطبقة

الجليدية في غرينلاند، ثاني أكبر طبقة

جليدية في الكوكب، تقترب من الوصول إلى

نقطة اللاعودة مع استمرار الذوبان

المتسارع فيها.

وحلل خبراء في جامعة كوبنهاغن وجامعة

القطب ال

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