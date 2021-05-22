النقل تعلن عن اعداد العراقيين العالقين في الهند والذين تم اجلائهم

2021/05/22 | 13:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، اجلاء

1669 مواطنا عراقيا عالقا في الهند، خلال

خمس رحلات جوية على متن الخطوط الجوية

العراقية.

وقال بيان للوزارة، ان، الوزارة شرعت

لتلبية المناشدات التي اطلقها

المواطنين

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