العثور على طائرتين مسيرتين وأعتدة في صلاح الدين

2021/05/22 | 13:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، العثور على طائرتين مسيرتين وأعتدة في جزيرة الثرثار بالمحافظة.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "خلال عملية بحث وتفتيش في جزيرة الثرثار تمكنت القيادة من العثور على طائرتين مسيرتين ورشاشة BKC مع العتاد وقاذفة RBG7 مع صواريخ قاذفة و٣٠ رمانة يدوية وكامرتين تابعة إلى عصابات داعش الإرهابية".

واضاف البيان ان "العملية مستمرة لغاية الآن".

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