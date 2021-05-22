2021/05/22 | 13:33 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على طائرتين مسيرتين وأعتدة في جزيرة الثرثار بصلاح الدين

اعلنت مديرية عمليات صلاح الدين، السبت (22 أيار 2021) العثور على طائرتين مسيرتين وأعتدة بجزيرة الثرثار في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان أنه "خلال عملية بحث وتفتيش في جزيرة الثرثار عثرت قيادة عمليات صلاح الدين على طائرتين مسيرتين ورشاشة BKC مع العتاد وقاذفة RBG7 مع صواريخ قاذفة و٣٠ رمانة يدوية وكامرتين تابعة إلىتنظيم داعش".

وبينت أن "عملية البحث والتفتيش مستمرة لغاية الآن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على طائرتين مسيرتين وأعتدة في جزيرة الثرثار بصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على طائرتين مسيرتين وأعتدة في جزيرة الثرثار بصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).