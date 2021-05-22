الاتصالات تعلن توفير خطوط انترنت وهاتفاً أرضياً في بغداد

2021/05/22 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، السبت، عن البدء بتوفير خطوط انترنت سريع مع الاتصال الصوتي من خلال الاشتراك بمشروع الكابل الضوئي “FTTH” الحكومي.

وقالت مسؤولة العلاقات والاعلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة ايناس الجلبي في حديث لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “الشركة باشرت بالفعل ببيع خطوط الانترنت وكانت البداية في منطقتي حي العدل والحرية ببغداد”، مؤكدة انه “سيتم تعميم التجربة بين باقي المناطق تباعاً ضمن خطة الوزارة للنهوض بواقع خدمة الانترنت المقدمة للمواطنين وبأسعار تنافسية”.

وأضافت الجلبي، ان “سعر دقيقة المكالمة داخل شبكة المشروع من هاتف ضوئي إلى اخر، خمسة دنانير، بينما يبلغ سعرها من هاتف ضوئي الى محمول 50 دينارا”، كاشفة عن “تخصيص ارقام خاصة لحجز الخطوط عن طريق برنامج خدمة الزبائن”.

وتابعت انه “تم توفير خطوط انترنت فائق السرعة مع خدمة الهاتف الأرضي عن طريق الاشتراك في مشروع الكابل الضوئي FTTH الحكومي، وبالتعاون مع شركة افق السماء الشريك الرسمي للوزارة”، معربة عن املها بأن “يعمم المشروع بين باقي المناطق تباعاَ للنهوض بواقع خدمة الانترنت المقدمة للمواطنين”.

وأوضحت الجلبي، أنه “تم في الشأن نفسه، تنظيم الشعيرات الضوئية لموقعي الضباط والسنك في جانب الرصافة لاعادة برمجة البدالات ضمن مشروع (إريكسون)، اذ تم ادخال تلك المسارات الى الخدمة وبزمن قياسي، فضلا عن اعادة برمجة بدالات الغزالية والانتصار والبياع وإدخال جميع الأجهزة للخدمة في المواقع المذكورة أعلاه”.

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