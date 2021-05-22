الحكومة العراقية ترحب بإتفاق وقفِ إطلاق النار في فلسطين - عاجل

2021/05/22 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رحبت الحكومةُ العراقيّة، اليوم السبت، بإتفاق وقفِ إطلاق النار والهجمات على المواطنين الفلسطينيين ، مشيدة بالمساعي العربيّة والدوليّة لتحقيق ذلك، سيما المساعي التي قدّمتها جمهوريةُ مِصر العربيّة.

وقال بيان لوزارة الخارجية، إنَّ "المواقف الشجاعة للشعب الفلسطيني وهو يدافعُ عن أرضهِ ومقدّساتِه، كانت ولاتزال عنوان تضامننا ووقوفنا المبدئي تجاه القضيّة الفلسطينية".

واكد البيان ضرورة "التوصُّل لحلٍ عادلٍ وشامل لهذه القضيّة المحوريّة".

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