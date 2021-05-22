التربية تصدر بيانًا بشأن اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية

2021/05/22 | 13:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

نفت وزارة التربية اليوم السبت، اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للعام الحالي.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في بيان إنه “تم تداول أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أن هناك اجتماعاً بين لجنة التربية النيابية ووزارة التربية أو اللجنة الدائمة للامتحانات بشأن اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية لهذا العام ،ولا يوجد أي شيء من هذا القبيل ،وأن هذه الأخبار عارية عن الصحة”.

وأضاف أنه “كان هناك تواصل بين الوزارة والمديرية العامة للتربية ،وهذا لا يعني أن تكون كل هذه الأمور على طاولة الإعلام والنقاش ،وهناك أمور يجب تداولها عن سياق العمل في وزارة التربية وإنما ما يخص العام الدراسي ،ولا يوجد اجتماع لهذا اليوم “، مؤكداً أن “التعليم الالكتروني مستمر لكل المراحل الدراسية “.

وتابع أن “الوزارة سبق وأن ذكرت أنه بعد عطلة العيد ستكون هناك اجتماعات لتبادل وجهات النظر بشأن مصير العام الدراسي الحالي ،ومتى ما تبلورت هذه وجهات النظر بالشكل الصحيح بقرارات تخدم العراق والعملية التربوية فسيتم إعلانها الى الإعلام، وكذلك تعميم هذه القرارات الى كل المديريات العامة للتربية للعمل عليها ،أما الى الآن فهناك التلفزيون التربوي الذي يقوم ببث الدروس الموجهة للمراحل الدراسية ،وكذلك التعليم الالكتروني عبر المنصات مستمر ،وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الكوادر التدريسية والطلاب”.

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