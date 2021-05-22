شرطة بابل تضبط ادوية منتهية الصلاحية في صيدليتين

2021/05/22 | 13:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، القاء القبض على شخصين يعملان بصيدليتين تحتويان أدوية منتهية الصلاحية شمالي المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، أن “صيدلانيا ومعاونا طبيا القي القبض عليهما لوجود أدوية منتهية الصلاحية ضبطت داخل صيدليتين مختلفتين يعملان فيهما، وذلك من خلال واجب مشترك لتفتيش الصيدليات نفذته مفارز من مركز شرطة المشروع، ومكتب مكافحة […]

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