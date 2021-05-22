وسط بطئ العراق.. الامارات الأولى عالميًا بمعدل التطعيم ضد كورونا

2021/05/22 | 13:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

أظهر تصنيف حديث صعود دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قمة الترتيب العالمي لمعدل التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، متجاوزة بذلك إسرائيل.

وحسب التصنيف، الذي نشرته مصادر عدة، مثل “نيويورك تايمز” و”فاينانشال تايمز”، فإن السلطات الصحية في الإمارات قدمت 121 جرعة من لقاحات كورونا لكل 100 شخص.

واحتلت إسرائيل المركز الثاني (117 جرعة لكل 100 شخص)، متبوعة بالبحرين (93)، ثم أوروبا (92) فتشيلي في المركز الخامس (90).

ويعتمد التصنيف، الذي يضم مختلف دول العالم، على البيانات التي يتم تقديمها من قبل الحكومات المحلية، ومقارنتها مع عدد سكان كل دولة.

وقدمت الإمارات أكثر من 11.9 مليون جرعة من لقاح “كوفيد-19″، منذ إطلاق حملة التلقيح على مستوى البلاد في ديسمبر الماضي.

وأعلنت دولة الإمارات، يوم الجمعة، تقديم نحو 122 ألف جرعة من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشف موقع “ذا ناشيونال نيوز” أن معدلات التطعيم في الدولة الخليجية تتجاوز 100 ألف جرعة يوميا.

وتم خلال هذا الأسبوع، توسيع حملة التطعيم، بعد أن اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 “فايزر بيونتيك” للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما.

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