مقتل شخص وإصابة آخر إثر تعرضهما لإطلاقات نارية من جهات مجهولة في الجنينية

2021/05/22 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل شخص وأصيب آخر إثر تعرضهما لإطلاقات نارية من قبل أشخاص مجهولين في منطقة الجنينية في البصرة.

وقال قيادة شرطة البصرة إن أشخاصا مجهولون قاموا باعتراض عجلة مدنية في أحد شوارع منطقة الجنينية وقتل من بداخلها، لافتة إلى أن فرقها استنفرت في موقع الجريمة بحثا عن المنفذين.

في الأثناء اشارت وسائل إعلام محلية أن أسباب جريمة القتل تعود إلى خلاف عشائري.

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