ائتلاف النصر: جهات سياسية مختلفة عملت على إبعاد الكتل والأحزاب التشرينية عن الانتخابات

2021/05/22 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات المظفر، أن جهاتٍ سياسية ً مختلفة عملت على إبعادِ الكتل والأحزاب التشرينية عن الانتخاباتِ كونها قد استشعرت خطرَها وشعرت بأنها منافسٌ حقيقيٌ لها في الساحة السياسية.

وقالت المظفر إن تلك القوى السياسية قد حققت ذلك بالفعل من خلال ِ الأعمال التخريبية عبْر امتلاكها السلاح، ما دفع الكتلَ التشرينية إلى عدم المشاركة في الانتخابات..



مشيرة إلى أن تلك القوى أرادت بتلكَ الأعمال الضغط َ على الحكومة أيضاً وأن تضعها في زاويةٍ ضيقة.

وأكدت المظفر أن مقاطعة َ الانتخابات ستؤدي إلى زيادةِ نفوذ تلك القوى داخل مجلس النواب، وبالتالي زيادة حجم ِ السلاح المنفلت الذي تملكه لذا سوف يحصلون على استحقاقاِتهم في المؤسسات التنفيذية من خلال الوزراء والدرجات الخاصة.

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