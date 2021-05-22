صادرات النفط العراقي الى اميركا تنخفض إلى 199 الف برميل خلال اسبوع

2021/05/22 | 13:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت ادارة معلومات الطاقة الاميركية، اليوم السبت، ان صادرات النفط العراقية لامريكا انخفضت الى 199 الف برميل خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الادارة في تقريرها الاسبوعي :” ان متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغ 5ملايين و837 الف برميل يوميا ، مرتفعا بمقدار1.197 مليون برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة الذي بلغ 4.640 مليون برميل”.

واضافت :” ان امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 199 الف برميل يوميا ،في حين استوردت 235 الف برميل في الاسبوع الذي سبقه”.

واشارت الى ان “اكثر الايرادات النفطية لامريكا خلال الاسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.806 مليون برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 692 الف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 424 الف برميل يوميا، ثم كولومبيا بمعدل 325 الف برميل يوميا”.

ووفقا للادارة فان “كمية الاستيرادات الامريكية من النفط الخام من روسيا بلغت 238 الف برميل يوميا، تليها الاكوادور التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 80 الف برميل يوميا، فنيجيريا بمعدل 73 الف برميل يوميا

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