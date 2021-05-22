الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وامطار

2021/05/22 | 13:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح المتنبىء الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، صادق عطية، هطول امطار رعدية في مناطق وسط وشمال وغرب البلاد.

وقال عطية في بيان، تابعه PUKmedia: ان اجواء غير مستقرة اعتبارا من اليوم لغاية يوم الاربعاء بسبب انحدار هواء بارد في الطبقات العليا من الجو مع وجود منخفض سطحي حراري قرب سطح الارض وانكسار الرياح في الطبقات العليا، ينتج عنه:

1.



انخفاض واضح وملموس بدرجات الحرارة اعتبارا من يوم الاحد بفارق عدة درجات .



لتكون الاجواء معندلة في مدن وسط وغرب وشمال البلاد وحارة في الجنوب.

2.



زخات امطار رعدية تتمركز في شمال ووسط وغرب البلاد ( وربما زخات خفيفة في بعض مدن الجنوب وبادية السماوة على فترات ).

مصحوبة بغزارة في مناطق من اربيل وكركوك ودهوك احيانا .

3.



موجات من الغبار متوقعة نهار او تبدأ صباح يوم الاحد في غرب ووسط البلاد وتتجه جنوبا ( شدة اقل ) وربما يكون الغبار- في مدن وسط البلاد والعاصمة بغداد والفرات الاوسط - كثيفا بسبب فوارق الحرارة السطحية نتيجة لـتقدم كتلة معتدلة الحرارة من الغرب .

4.



تحول باتجاه الرياح الى الاتجاه الشمالي الغربي مصحوبا ببعض النشاط في اغلب المدن اعتبارا من يوم الاحد

لكنها تعود لتكون متقلبة او ساكنة في البصرة وميسان وذي قار ومناطق من مدن الفرات الاوسط تدريجيا اعتبارا من يوم الاثنين.

PUKmedia متابعة

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