2021/05/22 | 13:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكك نواب بتوفر اجواء اجراء انتخابات نزيهة مطالبين بتعديل قانون الانتخابات، فيما اكدت المفوضية العليا المستقلة، التزامها بموعد الانتخابات التشريعية في 2021/10/10.

وقالت جمانة الغلاي، المتحدثة الرسمية باسم المفوضية لـPUKmedia: ان مجلس المفوضين لم يصدر عنه اي قرار، بشأن مطالب بعض النواب لتعديل قانون الانتخابات، مؤكدة ان المفوضية ملتزمة بموعد الانتخابات في 2021/10/10.

وطالب نواب، الجمعة، الى تعديل قانون الانتخابات ، لمنع التزوير بحسب قولهم، وتعطيل المادة 38 خصوصا المتعلقة ببطاقة الناخب لضمان اجراء انتخابات نزيهة، واعتماد البطاقة البايومترية.

واكدت الغلاي، ان مجلس المفوضين ملتزم بتوقيتات تعمل عليها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لضمان انتخابات شفافة ونزيهة.

وقال مصدر نيابي، رفض الكشف عن اسمه لـPUKmedia: ان محاولات بعض الكتل السياسية بشأن الانتخابات، تهدف الى تأجيل الانتخابات، لافتا الى ان لجوء بعض النواب الى جمع التواقيع ومخاطبة رئاسة مجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات، سببه التخوف من فشلها في الانتخابات.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب يشككون باجراء انتخابات نزيهة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب يشككون باجراء انتخابات نزيهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).