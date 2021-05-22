قتيلان و8 جرحى في إطلاق نار بوسط مدينة مينيابوليس

2021/05/22 | 13:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة الأمريكية في وقت مبكر من يوم السبت إن إطلاق نار في وسط مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين.

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