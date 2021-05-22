نقابة الأطباء تحدد معايير الترشح لحقيبة الصحة

2021/05/22 | 14:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع- محمد الطالبي

حدد نقيب الأطباء، جاسم العزاوي، اليوم السبت، معايير اختيار الأسماء المقترحة لتولي حقيبة وزارة الصحة والبيئة.

وقال العزاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النقابة أرسلت أربعة أسماء مقترحة الى مجلس الوزراء، لتولي حقيبة وزارة الصحة"، لافتاً إلى أن "الشخصيات المقترحة هي رئيس فرع نقابة أطباء العراق سابقاً في البصرة، مشتاق أبو الهيل، ممثلاً عن المنطقة الجنوبية، ومرشح عن الفرات الأوسط وتحديداً من كربلاء المقدسة، ومرشح من العاصمة بغداد، الدكتور جواد الموسوي بناء على طلب من فرع بغداد، ومرشح مقترح من المقر العام للنقابة وهو الدكتور سعد اللامي نائب النقيب".

وأضاف أن "المعايير التي تم على أساسها اقتراح الأسماء الأربعة، هي أن يكون المرشح من الشخصيات النقابية ولديه خبرة إدارية سابقة وقدرة على العمل وبناء البلد، وأن لا يملك أي مشكلة في اضبارته، إضافة الى شهرته بحسن السيرة والسلوك والقدرة القيادية، بغض النظر عن انتمائهم الحزبي".

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