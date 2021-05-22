2021/05/22 | 14:05 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف الخنجر متخوف من تصفية مرشحيه: بدأنا نسيطر على الشارع!

كشف تحالف عزم، بزعامة خميس الخنجر، اليوم السبت، عن وجود مخاوف من عمليات تصفية واغتيال تطال مرشحيه خلال الفترة المقبلة.

وقال القيادي في التحالف فارس الفارس، لـ"عين العراق نيوز"، ان "تشكيل تحالف عزم اغاض الكثير خصوصاً هو سوف يسحب البساط من بعض الجهات السياسية المتنفذة حالياً وهذا التحالف بدء من السيطرة والاستحواذ على ثقة الشارع العراقي".

وبين الفارس "اغتيال عضو بتحالف عزم، يوم أمس، في قضاء الطارمية، ليس بعيد ان يكون استهداف سياسي، من قبل جهات تريد الحفاظ على مصالحها ونفوذها، ولهذا هناك مخاوف من عمليات اغتيال واستهداف مرشحي تحالف عزم البارزين في عدد من المناطق وهذا الأمر متوقع".

وشدد القيادي في تحالف عزم ان "هذا الأمر يزيدنا عزم واصرار وتحدي لازاحة الفاسدين وسنعمل على ابعادهم عن الساحة السياسية قريباً جداً"

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