2021/05/22 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو ...اندلاع حريق في محطة وقود في كركوك

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