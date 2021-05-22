نائب يتوقع استمرار الاغتيالات المنظمة لمرشحي الانتخابات

2021/05/22 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع النائب هوشيار عبدالله، اليوم السبت، استمرار سلسلة الاغتيالات التي تستهدف مرشحي الانتخابات

وقال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر)، ان "سلسلة الاغتيالات التي تستهدف مرشحي الانتخابات ستستمر، فهؤلاء ضحیة قانون الانتخابات الذي حول الدوائر الی دوائر صغیرة".

وعدّ، ان "مجموعة اطراف بينهم الأمم المتحدة أوهموا الکل بأنها ستکون طریقا لحل کل المشاکل في العراق".

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