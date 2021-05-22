الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية في جزيرة العيث شرقي صلاح الدين

2021/05/22 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفذت قوة من اللواء٢٢ الحشد الشعبي، اليوم السبت، عملية تفتيش في جزيرة العيث شرق محافظة صلاح الدين .

وقال بيان للحشد، ان "قوة مشتركة من اللواء 22 والجيش شرعت بعملية دهم وتفتيش بحثا عن فلول داعش في جزيرة العيث ما اسفر عن العثور على عدد من المضافات للإرهابيين تم تدميرها بالكامل".

واشار البيان الى تنفذ قوات الحشد الشعبي بين الحين والآخر عمليات استباقية لتأمين قواطع المسؤولية من أي تسلل للإرهابيين قد تستهدف أمن المواطنين.

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