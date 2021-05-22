2021/05/22 | 14:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة كوردستانية تكشف اتفاقا مبدئيا يعجل بحسم قانون النفط والغاز العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/22 | 14:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة كوردستانية تكشف اتفاقا مبدئيا يعجل بحسم قانون النفط والغاز العراقي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة كوردستانية تكشف اتفاقا مبدئيا يعجل بحسم قانون النفط والغاز العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).