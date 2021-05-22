ثلاث وسبعون عاماً على النكبة الفلسطينية - عبدالله تركماني

2021/05/22 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_تركماني شكلت نكبة فلسطين في العام 1948 محطة سوداء في التاريخ العالمي المعاصر: فمن جهة، تم طرد الفلسطينيين من وطنهم وجُرّدوا من أملاكهم.



ومن جهة ثانية، تشردوا في بقاع الأرض لمواجهة أصناف المعاناة والويلات كافة.



إن الفكر السياسي العربي، خاصة بعد هبة القدس وتوحّد الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، بحاجة ماسة للتأسيس لوعي جديد وشامل للنكبة، لأسبابها ونتائجها كما لكيفية تجاوزها، وعياً يمكّننا من العودة لل ......





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