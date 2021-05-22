قراءة في رواية الرحيل - فاضل عباس البدراوي

2021/05/22 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاضل_عباس_البدراوي الرحيل...منذ ريعان الشباب لم تستهويني قراءة الكتب الادبية، روايات، قصص، دواوين شعر، إلا النزر القليل منها، بالأخص الروايات المستمدة أحداثها من أرض الواقع، كُتّابها هم على الغالب ابطالها، قرأت روايات الام ومولد انسان لغوركي.



والعقب الحديدية لجاك لندن، والشيخ والبحر لهمنغواي، وتحت أعواد المشنقة للمناضل الشيوعي الجيكي الذي إعدامه النازيون فوتشيك، وهادئا يجري الدون لتيشخوف.



كنت التهم المؤلفات ......





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