في ذكرى أستاذ التاريخ

2021/05/22 | 14:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس محمد يحيى الدباغ المبدعون يموتون ، بلا ضجيج .عرفته أستاذا لمادة التأريخ صامتا رسم الزمن على وجهه اخاديد الحزن والاحتجاج الصامت.يفتتح محاضراته بهمهمة تفوح منها رائحة الاحتجاج والاعتراض على المنهج الدراسي المفروض بارادات سياسية.ينهي محاضرته ويخرج صامتا كما دخل وخصوصا انه من زوار دوائر الامن معتقلا عدة مرات وما ادراك […]

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