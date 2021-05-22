2021/05/22 | 14:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الدائرة في بيان، إنه ” تم اجراء 1191 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، وتم تسجيل 192 اصابة، مقابل 216 حالة شفاء، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة”.واضافت “بهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف تعلن عن الموقف الوبائي: وفاة واحدة و192 إصابة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف تعلن عن الموقف الوبائي: وفاة واحدة و192 إصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).