2021/05/22 | 14:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم السبت، حصيلة ممارساتها الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارز مديرية نجدة بغداد، نفذت واجبات ومهام امنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال مخمورين ومتسولين..



نجدة بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الأمنية المركز الخبري الوطني.

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