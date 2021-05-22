أول خروج إعلامي لبنزيما بعد العودة لمنتخب فرنسا

2021/05/22 | 14:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف كريم بنزيما أنه يشعر بـ”سعادة بالغة” بعد اختياره لتمثيل منتخب فرنسا في كأس أمم أوروبا المقبلة، بعد 5 أعوام ونصف العام من الغياب عن الـ”بلوز”، معتبراً أن استدعاءه مجدداً هو تعويض وأنه يتوق للتدرب مع زملائه وخصوصاً كيليان مبابي.

وقال مهاجم ريال مدريد إن الشعور الذي يراوده “يفوق السعادة، إنه الفخر، كنت انتظر حدوث هذا منذ وقت”، خلال مقابلة مع مجلة أونز مونديال الرياضية نشرت مقتطفات منها على موقعها الإلكتروني.

وأكد: “عملت باستمرار، لم أستسلم قط، لم أرحل، هذا هو التعويض يأتي في النهاية”، مصراً على أنه يتحرق شوقاً للانضمام إلى زملائه في المنتخب والمران معهم وخوض المباريات إلى جوارهم.

وأضاف: “يضم الفريق مواهب عديدة، ولاعبين كبار، لذا أود الانضمام لهذه المجموعة”.

كان مدرب المنتخب ديديه ديشامب قد استبعد حتى الآن استدعاء اللاعب بسبب فضيحة محاولة ابتزاز زميله السابق في المنتخب ماتيو فالبوينا، الواقعة التي يقف فيها بنزيما أمام القضاء الخريف المقبل.

وعن زميله في هجوم المنتخب الفرنسي، صرح: “ربما يكون لاعباً شاباً، لكنه يمتلك موهبة كبيرة حقاً، أحب تحركاته كثيراً، وكيف يلعب كرة القدم، يجب أن نتفاهم جيداً الآن داخل الملعب، لكن ليس لدي أي شك في ذلك”.

كما أشار مهاجم ريال مدريد إلى أنه لا ينبغي فقط التركيز على الثنائي الذي سيشكله مع مبابي، لأن منتخب فرنسا “يضم عدداً كبيراً من اللاعبين ذوي المواهب الرائعة”، مثل غريزمان وجيرو وبوغبا وديمبلي وكومان وبن يدر.

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