ميسي يقرر البقاء مع برشلونة

2021/05/22 | 15:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف صحفي مختص بنادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، عن قرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن مشواره مع النادي الكتالوني.وقال الصحفي الرياضي أشرف بن عياد إن قرر الاستمرار باللعب مع برشلونة.وفند بذلك جميع الأخبار التي ربطت ميسي بالانتقال وتجربة مغامرة جديدة، تأتي بعد فشل برشلونة لموسم جديد، على الصعيدين المحلي والقاري.وكان […]

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