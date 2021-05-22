انتحار شاب في نينوى والقاء القبض على متهمين في بغداد والبصرة

2021/05/22 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصدر امني في نينوى، اليوم السبت، عن اقدام شاب يبلغ من العمر 30 عاماً على الانتحار بشنق نفسه داخل منزله في ناحية وانه.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "اسباب الانتحار كانت نتيجة اضطرابات نفسيه".

وعلى صعيد منفصل، نفذت مديرية شرطة البصرة والاقسام التابعة لها عمليات امنية للقبض على متهمين وضبط اسلحة ومواد مخدرة وعجلات ودراجات نارية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال بيان لمديرية شرطة البصرة، ان "العملية اسفرت عن القبض على (٥٩) متهما بقضايا جنائية مختلفة، بضمنهم (٢)وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

اما في بغداد، فقد تم القبض على متهمين اثنين بالارهاب ، ومتهم آخر بترويج المؤثرات العقلية ، بالإضافة إلى مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

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