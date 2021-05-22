تحالف عزم يبدي تخوفه من تصفية مرشحيه ويقول : بدأنا نسيطر على الشارع - عاجل

2021/05/22 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ابدى تحالف عزم، بزعامة خميس الخنجر، اليوم السبت، عن وجود مخاوف من عمليات تصفية واغتيال تطال مرشحيه خلال الفترة المقبلة.

وقال القيادي في التحالف فارس الفارس، ان "تشكيل تحالف عزم اغاض الكثير بعد ان سحب البساط من بعض الجهات السياسية المتنفذة، والسيطرة والاستحواذ على ثقة الشارع العراقي".

واضاف، ان "اغتيال عضو بتحالف عزم، هو استهداف سياسي، من قبل جهات تريد الحفاظ على مصالحها ونفوذها".

وتاب‘، ان "هذا الأمر يزيدنا اصرار وتحدي لازاحة الفاسدين وسنعمل على ابعادهم عن الساحة السياسية قريباً جداً".

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