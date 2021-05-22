اندلاع حريق في مرفأ بيروت

2021/05/22 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

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اندلع، اليوم السبت، حريقا في مرفأ العاصمة بيروت.

ونشر في وسائل اعلام مقطع فيديو يظهر عمود دخان كبيرا يتصاعد فوق مرفأ العاصمة اللبنانية.

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