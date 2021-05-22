انخفاض عدد الاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان

2021/05/22 | 15:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت، عن تسجيل 260 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 4 حالاة وفاة جديدة بالفايروس، لافتة الى ان الموقف الوبائي لكورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (5748 فحوصات جديدة)

• (1446)اربيل

• (1003) السليمانية

• (3099) دهوك

• (200) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

2.



الاصابات: (260 اصابات جديدة )

• (21) اربيل

• (42) السليمانية

• (187) دهوك

• (10) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: (773 حالات شفاء جديدة )

• (244) اربيل

• (208) السليمانية

• (277) دهوك

• (14) حلبجة

• (27) كرميان

• (3) رابرين

4.



الوفيات: (4 حالات وفاة جديدة)

• (1) اربيل

• (2) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى اتباع التعليمات الصحية والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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