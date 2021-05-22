العراق يرحب بوقف اطلاق النار في غزة

2021/05/22 | 15:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الحكومة العراقية، بالتوصل الى اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، مشيدة بالمساعي التي قدمتها مصر.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان "تُرَحِّبُ الحكومةُ العراقيّة بالتَوَصُّل إلى إتفاق وقفِ إطلاق النار والهجمات على المواطنين الفلسطينيين .



ونُشيدُ بالمساعي العربيّة والدوليّة لتحقيق ذلك، سيما المساعي التي قدّمتها جمهوريةُ مِصر العربيّة".

واضافت: ان "المواقف الشجاعة للشعب الفلسطيني وهو يدافعُ عن أرضهِ ومقدّساتِه، كانت ولاتزال عنوان تضامننا ووقوفنا المبدئي تجاه القضيّة الفلسطينية"، مؤكدة، ضرورة التوصُّل لحلٍ عادلٍ وشامل لهذه القضيّة المحوريّة، نترحّمُ على أرواح الشهداء الذين قضوا في هذه المسيرة، وندعو للجرحى بالشفاء العاجل.

PUKmedia عن اعلام وزارة الخارجية

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