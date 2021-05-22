الحرس الثوري يؤكد استمرار دعم بلاده للمقاومة الفلسطينية

2021/05/22 | 15:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، استمرار دعم بلاده للمقاومة الفلسطينية.وقال اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني: “إن قوات الحرس ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى انهيار الكيان الصهيوني الغاصب”، وبحسب وكالة “إرنا” الإيرانية.تصريحات سلامي جاءت خلال اتصالات هاتفية مع كل من إسماعيل هنية رئيس المكتب […]

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