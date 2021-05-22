بيرني ساندرز - يجب أن تكف الولايات المتحدة في الدفاع عن حكومة نتنياهو - عادل حبه

2021/05/22 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_حبه ترجمة: عادل حبهبيرني ساندرز"من حق اسرائيل أن تدافع عن نفسها"،هذه هي الكلمات التي نسمعها من كل من الإدارات الديمقراطية والجمهورية كلما ردت حكومة إسرائيل، بقوتها العسكرية الهائلة، على الهجمات الصاروخية من غزة.دعونا نكون واضحين.



لا أحد يجادل بأن إسرائيل ، أو أي حكومة ، لها الحق في الدفاع عن النفس أو حماية شعبها.



فلماذا تتكرر هذه الكلمات عاما بعد عام وحرباً بعد حرب؟ ولماذا لا يُطرح الس ......





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