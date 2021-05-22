52 كيلو/بت مجاناً..!! - فكري آل هير

2021/05/22 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فكري_آل_هير أين أنت؟ مهما كانت الإجابة، ففي أي زقاق من هذا العالم سوف تجد أن كل شيء يسير لصالح طرف ما إن لم يكن سيئاً بالفعل، فلن يكون حسناً أبداً، وهذا بفضل كل المتناقضات التي قد لا تلاحظ كيف تعمل وتؤثر عليك: الذكاء والغباء، السذاجة والدهاء، الخيانة والوفاء، الإباحية والاحتشام..



الخ والخ الى ما لانهاية؟!- لا تتوقف عن القراءة، وحاول أن تقف أمام السؤال الفاضح نفسه ولكن بصيغة أخرى: أين موقعك بالضبط؟ في ......





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