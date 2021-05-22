الحكيم يتحدث عن مرحلة مصيرية في العراق.. ويوجه طلبا للحكومة

2021/05/22 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية،

السيد عمار الحكيم، السبت، بإجراء

الإنتخابات في موعدها المحدد، مؤكدا

انها السبيل الوحيد للإصلاح، داعيا الى

توفير الامن الانتخابي.

وكتب الحكيم في تغريدة على تويتر، إ

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