القبض على 3 دواعش وشخص يأويهم جنوب الموصل



القبض على 3 دواعش وشخص يأويهم جنوب الموصل
2021/05/22 | 15:33 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القبض على 3 دواعش وشخص يأويهم جنوب الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/22 | 15:33.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 3 دواعش وشخص يأويهم جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 3 دواعش وشخص يأويهم جنوب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).



واصل القراءة على شفق نيوز


Sponsored Links