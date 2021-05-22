مرض فطري نادر يصيب مرضى فيروس كورونا ..واسمه الفطر الأسود، فما هذا المرض؟

2021/05/22 | 15:39 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة _سكاي برس /

أمرت الهند، أول أمس الخميس، بتشديد عمليات رصد مرض فطري نادر يصيب مرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، واسمه الفطر الأسود، فما هذا المرض؟ وكيف يصيب مرضى كورونا؟

ما هو مرض الفطر الأسود؟

الفطر الأسود (black fungus) -ويعرف أيضا باسم فطار الغشاء المخاطي (Mucormycosis)- هو مرض تسببه...

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