2021/05/22 | 15:41 - المصدر: عين العراق

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السبت 22 مايو 2021 | 03:34 مساءً | عدد القراءات : 6

اقليم كردستان يسجل انخفاضا كبيرا بعدد اصابات كورونا

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، السبت، تسجيل تسجيل انخفاضا كبيرا بعدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان انها"سجلت 260 اصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالاة وفاة جديدة بالفيروس".

واضافت، ان"الموقف الوبائي لكورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (5748 فحوصات جديدة)

• (1446)اربيل

• (1003) السليمانية

• (3099) دهوك

• (200) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

2.



الاصابات: (260 اصابات جديدة )

• (21) اربيل

• (42) السليمانية

• (187) دهوك

• (10) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: (773 حالات شفاء جديدة )

• (244) اربيل

• (208) السليمانية

• (277) دهوك

• (14) حلبجة

• (27) كرميان

• (3) رابرين

4.



الوفيات: (4 حالات وفاة جديدة)

• (1) اربيل

• (2) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (0) رابرين".

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